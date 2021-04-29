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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı Tırın dorsesi ile kamyonun kasası arasında sıkışan sürücü yarım saatte kurtarılabildi

İHA

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı Tırın dorsesi ile kamyonun kasası arasında sıkışan sürücü yarım saatte kurtarılabildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda çarptığı tırın dorsesi ile kullandığı kamyonun kasası arasında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyonun hız göstergesinin saatte 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Talip H. idaresindeki 06 DL 0214 plakalı MAN marka kamyon istikamette seyir halinde olan Mustafa E. yönetimindeki 42 RF 192 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü tırın dorsesi ile kamyonun kasası arasında sıkıştı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kamyon sürücüsü yarım saatte kurtarılabildi
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan Talip H.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye sıkıştığı yerden ilk müdahalesini yaptı. Kurtarma çalışması sırasında itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çabaları ile Talip H. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Daha sonra sedyeyle ambulansa taşınan Talip H., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonun göstergesinin 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü
Yaralı sürücünün kurtarılmasının ardından, tır çekilerek kullanılmaz hale gelen kamyondan ayırıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kaza yapan kamyonun hız kilometresinin saatte 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından hurdaya dönen kamyon yoldan kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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