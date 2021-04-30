Kocaeli Adliyesi'nde makasla araçlara zarar veren şüpheli yakalandı Adliye otoparkındaki lüks araçlara makasla zarar verdi

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Kocaeli'de adliye otoparkında lüks araçların lastiklerini makasla kesen şüpheli gözaltına alındı.



Olay, İzmit ilçesindeki Kocaeli Adliyesi'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür otoparkta bulunan lüks araçların lastikleri bir şahıs tarafından kesildi. Bunu gören adliye çalışanları ve polis olaya müdahale etti. Kendisine müdahale eden görevlilere makas ile saldıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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