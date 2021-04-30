Sepaş Enerji kapanmada hizmetini sürdürecek

Sepaş Enerji, 17 Mayıs saat 05.00’te sona erecek tam kapanma süreci boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Evden çıkmaya gerek kalmadan Sepaş Cebinde mobil uygulaması, EDevlet platformu ve www.sepas.com.tr adresindeki online işlemler menüsü üzerinden veya 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezi aracılığıyla abonelik ve ödeme işlemleri günün her saati güvenli ve kolay biçimde yapılabiliyor. Ayrıca Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’daki 26 müşteri hizmetleri merkezi de hafta içi 10.0012.00 / 13.0016.00 saatleri arası hizmetlerine devam edecek.



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