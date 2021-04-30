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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sepaş Enerji, ödüle layık görüldü

İHA

Sepaş Enerji, ödüle layık görüldü

Sepaş Enerji, Great Place to Work enstitüsüne göre Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında yerini alarak ödüle layık bulundu. Şirkette güçlendirilmekte olan güven kültürünün tescillendiğini dile getiren Genel Müdür Çağrı Poyraz, Sepaş Enerji’nin en değerli varlığının insan olduğunu söyledi.
Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen "Türkiye’nin en iyi işverenleri" ödül programı, 29 Nisan Perşembe günü gerçekleşti. Pandemi nedeniyle online düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’nin en iyi işverenleri açıklandı. Türkiye’nin önde gelen enerji tedarik şirketlerinden Sepaş Enerji, ödüle layık bulundu.
Sepaş Enerji, Great Place to Work Recognition programı kapsamında, çalışanların kurum kültürüne dair algılarının ölçüldüğü Trust Index (güven endeksi) skorunda yüzde 85’lik başarı yakaladı ve şirket uygulamalarının tamamının değerlendirildiği Culture Audit (kurum kültürünün incelenmesi) analizlerini geçerek ödülün sahibi oldu. Programa katılan markalar, çalışanlar tarafından güvenilirlik, saygınlık, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi ana başlıklar altında değerlendirmeye alınıyor. Katılımcı yönetim, etik, çalışma ortamı ve adil davranma başta olmak üzere toplamda 24 farklı kriter, değerlendirmelerde önemli bir yer tutuyor. Great Place to Work Enstitüsü, her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri ile kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırmaları hayata geçiren kurum olarak biliniyor. Sepaş Enerji ayrıca ocak ayında da enstitüden “Great Place to Work” sertifikası almıştı.

"Odağımızda daima insan bulunuyor"
Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, şirkette güçlendirilmekte olan güven kültürünün tescillendiğini dile getirdi. Poyraz, Sepaş Enerji’nin en değerli varlığının 'insan' olduğunun altını çizerek, "Türkiye’nin her noktasından 4 milyon kişiye enerji götüren bir şirket olarak odağımızda daima ‘insan’ bulunuyor. Pandemi ve kültürel dönüşümü bir arada yaşadığımız bu dönemde sürekli artan çalışan bağlılığında; kurum içi dayanışmayı artıran insan kaynakları uygulamaları, iç iletişim çalışmaları, kişisel gelişimi destekleyen inovatif projeler ve fırsat eşitliğinden ödün vermeyen yaklaşımımızın büyük payı olduğunu söylemeliyim. Başarılarımızı en iyi işveren ödülüyle taçlandırmak memnuniyet verici. Tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve her biriyle gurur duyuyorum" dedi.

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