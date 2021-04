Yardım tırları Dilovası’ndan uğurlandı

Gebze Belediyeler Birliği’nin katkıları ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi işbirliğinde oluşturulan yardım tırları Dilovası’nda düzenlenen törenin ardından dualarla Suriye’ye uğurlandı.

Dilovası Belediyesi önünde gerçekleşen 6 tırdan oluşan konvoyun uğurlama törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkan Vekili Fevzi Karadaş, MHP Dilovası İlçe yöneticileri, Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Şükür Çakır, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, vakıf yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.



"Belediyelerin katkıları çok büyüktür"

Törende açılış konuşmasını yapan Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Şükrü Çakır, "Kocaeli genelinde yapılan çalışmada, Kocaeli’de ki belediyelerin katkıları çok büyüktür. Kocaeli halkı yardım konusunda her zaman üzerine düşeni yapıyor. Mübarek Ramazan ayında İdlib’deki kardeşlerimiz için yardımlarını esirgemeyen Dilovası halkına ve Gebze Belediyeler Birliği’ne teşekkür bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



"Her zaman mazlumun yanındayız"

Mazlumun yanında olmaya devam ettiklerini ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Rabbim ahir ve akibetimizi hayreylesin. Rabbim kendisine kul, habibine de yaraşır ümmet olarak yaşamayı hepimize nasip etsin. Bu düsturu kendimize hayat felsefesi olarak önümüze aldığımızda, bugün ki yapılan yardımlarında anlamı ortaya çıkar. Biz bu yardımları Rabbimizin rızasını kazanmak, bize emrettiği emirleri en güzel şekilde yerine getirmek için yapıyoruz. Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



'Halka hizmet, hakka hizmettir' diyerek yola çıktıklarını dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise "Müslüman demek; kardeş demek, paylaşmak demek, birlik beraberlik demek, vatanını seven demek. İmece usulü ile toplanan bu yardım Tırlarımız Suriye’de ki mazlum kardeşlerimize ulaştırılacağını söyleyen Başkan Şayir, Bugün uğurlayacağımız 6 tır insani yardımla beraber toplamında 25 tır insani yardım göndermiş bulunuyoruz. Bu güzel organizasyonun oluşmasında katkısı olanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

İlçe Müftüsü Recep Apaydın’ın okuduğu dualar sonrası katılımcılar tarafından yardım tırları İdlib’e doğru uğurlandı.



