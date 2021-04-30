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Başiskele'de saha çalışmaları yapılacak

İHA

Başiskele'de saha çalışmaları yapılacak

Başiskele Belediyesi, 17 günlük tam kapsamlı sokağa çıkma kısıtlamasında saha çalışmalarına ağırlık verecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ülke genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibariyle başlayan ve 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında, Başiskele Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler koordineli bir şekilde sahada olacak. Trafik ve yaya yoğunluğun büyük bir ölçüde azalacağı ilçede bu süreçte belediye ekipleri asfalt yama, parke tamiri, parke yol yapımı, park, bahçeler ve yeşil alanlarda çim biçme, mıntıka temizliği, kent mobilyaları tamir ve bakımı, çocuk oyun gruplarının bakımı ve onarımı yapılacak.
17 günlük tam kapanma sürecinde evsel atıkların artması ve vatandaşların bağ bahçe işlerinin yoğunlaşması dolayısıyla moloz ve bitki atıklarının anında toplanması ve bertaraf edilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de yoğun mesai harcayacak.

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