Kocaeli'de minibüs elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde işçi servisini taşıyan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 5 işçi yaralandı.



Kaza, Kandıra ilçesi Kırkarmut Sucuali Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulsavip M. idaresindeki 41 FP 305 plakalı minibüs, 5 işçi ile birlikte yola çıktı. Yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Abdulsavip M., elektrikli direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde bulunan işçiler yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 1'i ağır 5 yaralı işçi, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.