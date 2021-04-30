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Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı

DHA

Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı


Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde husumetlisiyle karşılaştığı sokakta rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan Muhammet Ali Ç.'nin(17), ateş ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırımda bulunan 2 kişiyi vuran Muhammet Ali Ç. olay yerine gelirken, ateş ettiği anlarda bir kişinin yanından elleri cebinde umursamaz tavırla geçmesi ise dikkat çekti. Olay 18 Nisan günü Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yol üzerinde husumetlisini gören Muhammet Ali Ç., yanındaki tabanca ile rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Muhammet Ali Ç.'nin ateş ettiği anlar ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin sokak arasındaki boş bir arsada silahın namlusuna mermi sürdüğü ve koşarak sokağa gelerek rastgele ateş açtığı anlar yer alıyor. Muhammet Ali Ç.'nin, daha sonra geldiği ara sokağa doğru koşarak uzaklaştığı görülüyor. SALDIRGANIN YANINDAN GEÇEN GENCİN UMURSAMAZ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ 
Görüntülerde, silahlı saldırganın ateş ettiği sırada yürüyerek yanından geçen gencin umursamaz tavrı ise dikkat çekti. Ardı ardına ateş eden saldırganın yanından elleri cebinde yürüyerek geçen gencin, yaklaşık 50 metre ilerideki yaralanan kişi ile kısa bir konuşma yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor. SALDIRGAN, OLAY YERİNE GERİ DÖNMÜŞ 
Olaydan yaklaşık 6 dakika sonra kaydedilen görüntülerde ise, Muhammet Ali Ç.'nin bölgeye geri gelerek, yaşananlardan haberi yokmuş gibi kalabalığı izlediği görülüyor. Polis ekiplerinin bölgeye gelerek görgü şahitlerinden bilgi aldığını gören Muhammet Ali Ç., dikkat çekmeden bölgeden uzaklaşıyor. TUTUKLANDI 
Olaydan yaklaşık 1 saat sonra polis tarafından yanındaki tabanca ile birlikte yakalanan Muhammet Ali Ç., 19 Nisan günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaldırımda yürürken kurşunların hedefi olarak yaralanan Mehmet Ali Yıldırım ve Ekrem Gelturan ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2021-04-30 23:36:26

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