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Şehir şehir, sokak sokak kedisini omuzunda gezdiriyor 1 aylıkken sahiplendiği kedisi, şimdi omuzundan inmiyor

İHA

Şehir şehir, sokak sokak kedisini omuzunda gezdiriyor 1 aylıkken sahiplendiği kedisi, şimdi omuzundan inmiyor

Kocaeli’de 1 yıldır birlikte yaşadığı kedisi Boncuk’u yanından ayırmayan emekli Metin Gül, gittiği her yere kedisini de omzuna alarak gidiyor.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan emekli Metin Gül (65), yaklaşık 1 yıl önce yavru bir kedi sahiplendi. İsmini ’Boncuk’ koyduğu kedisine zamanının çoğunu ayıran Gül, onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Günün belirli saatlerinde kedisi Boncuk’u omzuna alarak dışarıya çıkan Gül, aynı zamanda seyahat ettiği şehirlerde de kedisini omzuna alarak tatilini yapıyor. Metin Gül’ün omuzundaki kediyi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Biz Boncuk’a, Boncuk bize alıştı"
Emekli olduktan sonra hayvanlara karşı merak duygusunun başladığını anlatan Gül, 1 yıldır kedisi Boncuk’la vakit geçirdiğini söyledi. Gül, "1 yıl önce bir dükkanda yavru kedileri görmüştüm. Dükkan sahibiyle konuştum. O da ’tamam bir tanesini alabilirsin’ dedi. Daha sonra kediyi eve getirdik. O zaman 1 aylıktı, şimdi 1 yaşında. 1 yıldır da kendisine bakıyoruz. Tüm aşılarını yaptırdık, kısırlaştırdık şuan da bizimle beraber yaşıyor. Biz Boncuk’a alıştık, Boncuk da bize alıştı. Direkt omuzuma atlıyor. Benimle beraber seyahate çıkıyor. Boncuk’la çok fazla yer gezdik. Safranbolu, Adana, Mersin Tarsus’u gezdik hep beraber arabayla seyahat ettik, sürekli bizimle beraber. Vatandaşlar, ’nasıl yaptın, nasıl alıştırdın?’ diye bana soru soruyorlar. Boncuk’un omuzuma alıştığını söyledim. Biz hayvan severiz, evde akvaryumda balıklarım var, kuşlarım var. Hayvanlara karşı büyük bir sevgim var, ailecek öyleyiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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