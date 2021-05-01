İzmit Körfezi deniz salyası ile kaplandı (2)

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TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi´nde oluşan deniz salyasına yönelik çalışma başlattı. Büyükşehire ait deniz süpürgeleri ile deniz salyasının olduğu bölgelerde temizlik yapılarak etki azaltılmaya çalışıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2021-05-01 15:21:11



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