Belediye Derincespor hükmen galip Ligden düşmesi kesinleşen Payasspor maça çıkmadı

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta son hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, ligden düşmesi kesinleşen Payasspor’un karşılaşmaya gelmemesi nedeniyle 30 hükmen galip sayıldı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta ligin son maçında, playoff iddiasını kaybeden Belediye Derincespor, 29 haftada 23 puan toplayarak 15. sırada kalan ve ligden düşmesi kesinleşen Payasspor’u ağırlayacaktı. Belediye Derincespor’un, Ofspor maçının ardından saha kapatma cezası alması nedeniyle karşılaşma Şile Stadı’nda oynanacaktı. Ancak Hatay ekibi Payasspor maça çıkmadı. Maç kadrosuyla sahada hazır bulunan Derince Belediyespor ve hakemler maçın başlama saatine kadar bekledi. Bekleme süresinin de tamamlanmasının ardından hakem Erdem Demirtaş, müsabakayı sonlandırdı. Belediye Derincespor, ligin son karşılaşmasını oynamadan 30 hükmen kazandı.
Belediye Derincespor ligi 43 puanla 7. sırada tamamladı.
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