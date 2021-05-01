Belediye Derincespor hükmen galip Ligden düşmesi kesinleşen Payasspor maça çıkmadı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta son hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, ligden düşmesi kesinleşen Payasspor’un karşılaşmaya gelmemesi nedeniyle 30 hükmen galip sayıldı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta ligin son maçında, playoff iddiasını kaybeden Belediye Derincespor, 29 haftada 23 puan toplayarak 15. sırada kalan ve ligden düşmesi kesinleşen Payasspor’u ağırlayacaktı. Belediye Derincespor’un, Ofspor maçının ardından saha kapatma cezası alması nedeniyle karşılaşma Şile Stadı’nda oynanacaktı. Ancak Hatay ekibi Payasspor maça çıkmadı. Maç kadrosuyla sahada hazır bulunan Derince Belediyespor ve hakemler maçın başlama saatine kadar bekledi. Bekleme süresinin de tamamlanmasının ardından hakem Erdem Demirtaş, müsabakayı sonlandırdı. Belediye Derincespor, ligin son karşılaşmasını oynamadan 30 hükmen kazandı.

Belediye Derincespor ligi 43 puanla 7. sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.