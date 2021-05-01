Kocaeli´de eski İstanbul yolunda denetim 

Mesut IŞIK/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde eski İzmit-İstanbul yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, araçları durdurup, sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Dilovası ilçesi Köseler mevkisinde eski İzmit-İstanbul yolunu kullanarak seyahat edenlere yönelik denetim yaptı. Ekipler, kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefetten cezai işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Mesut IŞIK
2021-05-01 16:31:30
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