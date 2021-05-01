Kocaeli´de eski İstanbul yolunda denetim 

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mesut IŞIK/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde eski İzmit-İstanbul yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, araçları durdurup, sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Dilovası ilçesi Köseler mevkisinde eski İzmit-İstanbul yolunu kullanarak seyahat edenlere yönelik denetim yaptı. Ekipler, kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefetten cezai işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Mesut IŞIK

2021-05-01 16:31:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.