Kurtarılan yavru kediyi, berber dükkanında saç kurutma makinesiyle kuruttular

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin bahçesindeki su giderine düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan yavruyu kendi berber dükkanına götüren sahibi, saç kurutma makinesiyle kuruttu.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeniden doğan 3 yavru kedi evin bahçesinde bulunan pis su giderine düştü. Yavruların gidere düştüğü gören Ahmet Ş., hemen yardımlarına koştu. 2 kediyi kendi imkanlarıyla düştüğü yerden çıkaran Ahmet Ş., son yavruyu kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kediyi düştüğü yerden çıkardı.

Kediyi alıp berber dükkanına götüren sahibi, yavruyu bol suyla yeniden yıkayarak, saç kurutma makinesiyle kuruttu. Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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