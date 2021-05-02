10 yaşındaki Osman, yaşıtı kuzeninin elindeki tüfeğin ateş almasıyla öldü

Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, Osman Emir Bayhan (10), yaşıtı olan kuzeni Y.B.'nin oynadığı tüfeğin kazara ateş almasıyla
hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Başiskele Havuzlubahçe Mahallesi Çavuşoğulları Sokak´ta bulunan evde meydana geldi. Y.B. ile kuzeni Osman Emir Bayhan, evdeki tüfekle oynadıkları sırada Y.B.´nin elindeki tüfek kazara ateş aldı. Silah sesini duyup gelen aile fertleri, kanlar içindeki Osman Emir Bayhan´ı alarak yakındaki özel hastaneye götürdü. Osman Emir burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Halit ve Melek Bayhan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Osman Emir´in ölümü ailesini üzüntüye boğdu. Osman Emir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
GERİYE 23 NİSAN´DA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI
Kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması ile hayatını kaybeden Osman Emir Bayhan´dan geriye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nda annesi tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kaldı. Yapılan paylaşımda Osman Emir´in 23 Nisan´ı kutlamak için şiir okuduğu ve asker selamı verdiği görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU
2021-05-02 15:52:39
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