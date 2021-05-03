Tam kapanmada kahvehanede oyun oynayan 17 kişiye ceza

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DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynarken yakalanan 17 kişiye ceza kesildi.

Darıca'da polis ekipleri, gece saatlerinde bir kahvehaneye baskın düzenlendi. Tam kapanmaya rağmen açık olan kahvehanede oyun oynayan 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Mesut ÇATAK

2021-05-03 11:03:06



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