TÜBİTAK Başkanı Mandal: VLP aşısında ay sonunda Faz 2 çalışmasına geçeceğiz

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, VLP aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu ayın sonunda da inşallah her bir çalışma doğru gittiğinde Faz 2 çalışmasına geçmiş olacağız" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü´ndeki yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. VLP aşısıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, "VLP aşısıyla ilgili 27 Mart tarihinde başlamış olduğumuz Faz1 çalışması şu an 1'inci fazı tamamlamak üzere. Bu haftanın sonunda biz de ikinci dozumuzu olacağız ve Faz1 çalışması tamamlanmış olacak. Bu ayın sonunda da inşallah her bir çalışma doğru gittiğinde Faz2 çalışmasına geçmiş olacağız. Takibinde yine yaklaşık 2 ay gibi bir süreyle Faz2 çalışması gerçekleşecek ve sonrasında da inşallah ağustos ayında Faz3 çalışmasına başlayabilmeyi ve yıl sonuna doğru da Faz3 çalışmasını başarıyla tamamlayıp tüm kullanıma hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZAlişan KOYUNCU

2021-05-03 11:58:27



