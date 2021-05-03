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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan aşı açıklaması: “ Geliştirilen aşıların yıl sonuna doğru da Faz 3 çalışmalarını tamamlayıp hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanların kullanımına açmayı hedefliyoruz” “Hem bilinen Wuhan virüsü hem de mutasyon virüslere karşı koruyan bir aşı olacak” “3 aşı da dünyadaki benzerlerinin taklidi değil, yenilikçi yaklaşımla çalışmalar yapılıyor”

İHA

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan aşı açıklaması: “ Geliştirilen aşıların yıl sonuna doğru da Faz 3 çalışmalarını tamamlayıp hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanların kullanımına açmayı hedefliyoruz” “Hem bilinen Wuhan virüsü hem de mutasyon virüslere karşı koruyan bir aşı olacak” “3 aşı da dünyadaki benzerlerinin taklidi değil, yenilikçi yaklaşımla çalışmalar yapılıyor”

Korona virüse karşı Türkiye’de geliştirilen aşı ve ilaç çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Faz 1 çalışmasının hafta sonu tamamlanacağı aşının yılsonunda üretime geçeceğini belirterek, “Yılsonuna doğru da Faz 3 çalışmalarını tamamlayıp hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanların kullanımına açmayı hedefliyoruz” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü’nde Türkiye’de korona virüse karşı geliştirilen aşı ve ilaç çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. VLP aşı çalışmalarında Faz 1 çalışmalarının hafta sonu tamamlanacağını açıklayan Mandal, geliştirilen aşının yıl sonuna kadar üretime geçmesinin hedeflendiğini duyurdu. Geliştirilen aşıların mutant virüslere karşı da etkili olduğuna dikkat çektiğini belirten Mandal, “Bugün yine geldiğimiz aşamada öncelikle 17 projemizde, 7 tanesi aşı projemiz. Aşı projelerimizin 3’ü önde giden projemiz. Bunlardan birincisi olan VLP aşımız ile ilgili yakın zamanda Sayın Bakanımız da paylaştılar. Ben ve bakanımız Faz 1 aşamasında gönüllü olmuştuk. 27 Mart tarihinde başlamış olduğumuz Faz 1 çalışmasını tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu hafta sonunda biz de ikinci dozlarımızı olmuş olacağız. Faz 1 çalışmaları tamamlanmış olacak. Bu ayın sonunda da çalışmalar doğru gittiğinde Faz 2 çalışmalarına başlamış olacağız. 12 ay gibi süreyle Faz 2 çalışmaları tamamlanacak” dedi.

“Hem bilinen Wuhan virüsü hem de mutasyon virüslere karşı koruyan bir aşı olacak”
Geliştirilen aşıların yenilikçi özelliklerinin olduğunu belirten Mandal, “Sonrasında da Ağustos aylarında da Faz 3 çalışmalarına başlayabilmeyi ve yılsonuna doğru da Faz 3 çalışmalarını tamamlayıp hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanların kullanımına açmayı hedefliyoruz. VLP aşısının daha önce de paylaştığımız gibi, yenilikçi olan özelliği var. Dünyada bu kapsamda 4 aşı adayı var. Henüz kullanıma geçmiş VLP aşısı yok. VLP aşısındaki özellik, virüsü taklit ediyor ama insanımızı bu enfeksiyona karşı koruyor. Dolayısıyla bu yaklaşımla hem bilinen Wuhan virüsü hem de mutasyon virüslere karşı koruyan bir aşı olacak. Faz 2 çalışmalarında mutantlara karşı, İngiliz varyasyonuna karşı kullanılmış olacak, klinik bazda değerlendirilecek” diye konuştu.

“3 aşı da dünyadaki benzerlerinin taklidi değil, yenilikçi yaklaşımla çalışmalar yapılıyor”
İkinci aşının Faz 1 çalışmalarının sürdüğünü belirten Mandal, “Geçtiğimiz hafta, 25 Nisan’da ikinci bir aşımız olan yenilikçi inaktif aşımız Ankara Şehir Hastanemizde başladı. Şu an Faz 1 çalışmaları devam ediyor. İnşallah Haziran ayının ortasında bu aşımızın Faz 1 çalışmaları tamamlanma noktasında olacak. Üçüncü bir aşı adayımız da bilinen Rus tipi aşı grupları içerisinde Yenilikçi bir yaklaşımla geliyor. Mutantlara karşı yapmış olduğumuz tasarımla etkililiğinin yüksekliği planlandı. Bu çalışmayla bu hafta Sağlık Bakanlığımızın değerlendirme aşamasında. Bu da tamamlandığında bu aşımız da klinik çalışmalara başlamış olacak. 3 çalışmamız bu şekilde Gerçekten 3’ü de dünyadaki benzerlerinin taklidi değil, yenilikçi yaklaşımla çalışmalar yapılıyor. Diğer 4 aşımız da Faz çalışmalarına başlamak için yoğun bir çalışma içerisinde” şeklinde konuştu.

“Bu iki ilacın Ağustos ayında insanların kullanımına sunmayı bekliyoruz”
İlaç çalışmalarına da değinen Mandal, “Selçuk Üniversitesindeki mRNA tipi aşımızla ilgili çalışmalarda hocalarımız ve öğrencilerimiz de merkezimizi kullanıyor. Amaç, Türkiye’deki Covid19 Türkiye Platformunun birlikte geliştirme yaklaşımı kapsamında ortak altyapıyı kullanmak. Bu sürecin bir diğer aşaması olan ilaç tedavi yöntemlerinde 2 farklı molekül, başka amaçlarda kullanılan molekül, Covid19 tedavisinde bu hafta Faz 2 çalışmalarına başlıyor. Bunlardan birisi Ankara Üniversitesinde hocalarımızca geliştirilen bir tedavi yöntemi. Diğeri Bahhçeşehir Üniversitesi hocalarımız tarafından geliştirilen bir ilaç. Bu ilaçların normal tedavi yöntemlerine göre çok etkili olduğunu gördük. Bunların da Faz 2 çalışmaları başlıyor. Burada hedef, bu iki ilacın Ağustos ayında insanların kullanımına sunmayı bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizdeki değişik firmalar tarafından, var olan yapılarda Türkiye’de geliştirilen aşıların üretimi mümkün olacak”
Geliştirilen aşı ve ilaçların Türkiye’deki firmalar tarafından üretileceğini belirterek sözlerini sürdüren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Bu tüm çalışmalarımızın devam ettiği bizim Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu, genişletilmesi ve hücreden başlayıp üretim aşamalarının tümünü kapsayacak şekilde bir aşı ve ilaç merkezinin de bu kampüsümüzde kurulmasının son aşamasına geliyoruz. Ağustos ayında Türkiye’deki hücreden başlayan aşamalarını tamamlanacağı bir ilaç ve aşı geliştirme merkezinin açılması mümkün olacak. Bu merkezdeki çalışmalar sadece Covid19 için değil, gelecekteki aşı ve ilaç çalışmaları için de araştırmacılarımızın çalışma yapabileceği bir altyapı niteliğinde olabilecek. Bizim ülkemizde firmalarımız aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında büyük çaba içerisindeler. Sosyal medyada yapılan, Türkiye’nin aşı geliştirmesi 2022’inin sonuna kadar mümkün değil, gibi eleştirilerdeki bir durum mümkün değil. Ülkemizdeki değişik firmalar tarafından, var olan yapılarda Türkiye’de geliştirilen aşıların üretimi mümkün olacak” açıklamalarında bulundu.

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