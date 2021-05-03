Çayırova’da asfaltı serilen yolların çizgileri çiziliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tam kapanma başladığı ilk günlerde Çayırova ilçesinde daha önceden üst yapısı tamamlanan yolların çizgilerini çiziyor.

Tam kapanma günlerine sahadaki ekipleriyle yoğun bir şekilde giriş yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir birçok noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışması ile çevre düzenlemeleri yapıyor. Bu kapsamda, Çayırova ilçesinde daha önce üst yapı çalışmaları tamamlanan yolların, yol çizgileri çiziliyor.

Çayırova Ragıp Demirkol Bulvarı ve Adnan Kahveci Caddesi’ndin çizgilerini çizdi. Büyükşehir ekipleri ayrıca geçtiğimiz günlerde üst yapı çalışması yaptığı Gebze Ankara Caddesi’nin de yol çizgilerini tamamladı.

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