İzmit Körfezi ve derelerdeki su kalitesi izleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAKMAM tarafından yürütülen proje kapsamında İzmit Körfezi ve Körfez’e akan 12 derede su kalitesi periyodik olarak takip ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin su kalitesinin izlenmesi için Körfez’e akan 12 derenin su kalitesini izliyor. TÜBİTAKMAM ile yürütülen ‘İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi’ Projesi kapsamında TÜBİTAK da Marmara Denizi’nden örnekler alarak su kalitesini takip ediyor. İzleme, Büyükşehir tarafından yapılan tüm çalışmaların İzmit Körfezi deniz suyu kalitesine olan etkilerini takip etmek ve buna yönelik güncel veri sağlayabilmek amacıyla yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilerek portatif cihazlarla debi, pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen ve iletkenlik değerleri tespit ediliyor. Ayrıca alınan su örnekleri TÜBİTAKMAM laboratuvarlarına teslim edilirken bu numunelerde TÜBİTAKMAM tarafından; Klorofila, askıda katı madde, toplam petrol hidrokarbonları ve besin elementleri değerlerinin analizi gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temizlenmesi amacıyla devasa arıtma tesislerini faaliyete geçirdi. Arıtma tesisleri, denetimler ve deniz süpürme çalışmaları İzmit Körfezi’ni her gün daha da yaşanılabilir bir yer haline getiriyor. Her geçen gün daha temiz hale gelen Körfez, tertemiz bir görünüme kavuştu. Canlı popülasyonu giderek artan Körfez’de deniz canlılarının yanında gözlemlenen kuş sayışa da her yıl artıyor.

