Çayırova’da sosyal yardım başvuruları online alınıyor

Çayırova Belediyesi, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve kolay yardım alabilmesi için başvuruları belediyenin internet sitesi üzerinden online alıyor.

Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların tam kapanma sürecinde taleplerini almaya devam ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması için yardım başvuruları Çayırova Belediyesi resmi web sitesi üzerinden alınıyor. Belediyenin web sayfasına bilgisayar ve cep telefonu üzerinden giriş yapan vatandaşların formu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Formu dolduran vatandaşların 16 yaşından büyük, Çayırova sınırları içinde ikamet etmesi ve aynı aileden 2. başvuruyu yapmaması gerekiyor. İnternet sitesinden alınan sosyal yardım talepleri, komisyonun gerekli incelemesinden sonra vefa destek ekipleri tarafından vatandaşların evine teslim edilecek. Yetkililer iki günde bine yakın başvuru olduğunu belirttiler.

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