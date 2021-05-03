Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi

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Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde birlikte oynadığı kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan, toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Başiskele ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Emir Baykan, birlikte oyun oynadığı aynı yaştaki kuzeni Y.B.´nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edilen Osman Emir'in cenazesi, Başiskele ilçesi Bahçecik Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Osman Emir Baykan, dedesi ve babaannesinin mezarlarının yanında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2021-05-03 13:47:25



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