TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: “Yerli aşıda şu ana kadar bir yan etki gözükmedi”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde araştırma ve geliştirme çalışmalarının devam ettiği yerli aşı hakkında açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, aşının yıl sonuna doğru Faz3 çalışmalarının tamamlanmasını planladıklarını ve bununla birlikte de üretime hazır hale gelineceğini söyleyerek, "Biz de bu hafta sonu inşallah 2. dozlarımızı olacağız. Sonrasında hemen bunların tetkikleri yapılacak. Şu ana kadar bir yan etki gözükmedi. Ama daha ayrıntılı tetkikleri yapılacak" dedi.

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