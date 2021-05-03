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Kısıtlamada konvoy yapmak isteyen vatandaşlara polis engeli Sabah servisle konvoy, akşam ise yürüyüş yaptılar

İHA

Kısıtlamada konvoy yapmak isteyen vatandaşlara polis engeli Sabah servisle konvoy, akşam ise yürüyüş yaptılar

İntihar ettiği iddia edilen Kırklarelili asker için Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kısıtlamaya rağmen konvoy yapmak isteyen vatandaşlara polis engel oldu. Akşam da dışarıya çıkarak yürüyüş yapmak isteyen grup, İstiklal Marşı'nı okuyarak olaysız şekilde evlerine dağıldı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çok sayıda vatandaş kısıtlama olmasına rağmen servis araçlarıyla konvoy yapmak istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şahısların ilerlemesine izin vermedi. Daha sonra ekipler ile şahıslar arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin arbede sonrasında bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi. Ekipler tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarılan şahıslar, bir süre sonra evlerine döndü. Şahısların çoğunda maske olmaması ise dikkat çekti.
Öte yandan aynı şahıslar, akşam saatlerinde de Mevlana Mahallesi’nde dışarıya çıkarak yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine bölgeye yeniden polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde ‘Ya Allah Bismillah Allahuekber’ sloganlarıyla bir süre yürüyüş yapan yaklaşık 200 kişilik grup, İstiklal Marşı'nı okuyarak olaysız şekilde evlerine dağıldı. Polis ekipleri bölgede bir süre daha güvenlik önlemi aldı.

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