Başkan Büyükakın, Karamürsel’deki altyapı çalışmalarını inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel’deki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçe merkezinde yer alan Atatürk ve İnönü Caddelerine prestij kazandıracak projenin ilk ayağı olan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın hazır bulunduğu inceleme gezisinde, Başkan Büyükakın, Atatürk ve İnönü caddelerindeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Başkan Büyükakın, “Karamürsel ilçemizde hizmet kervanımızı sürdürüyoruz. Kent Meydanı ve Kavşak Projemizi kısa bir süre önce tamamladıktan sonra şehrin en işlek yerlerinden olan Atatürk ve İnönü Caddelerini prestij cadde konsepti çerçevesinde yeniden yapacağız. Üstyapı çalışmaları öncesi altyapıyı yapacağız. Belirlediğimiz program çerçevesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Tamamlanması ile birlikte caddeler şehrin cazibe merkezi haline gelecektir.” dedi.

Yapılacak çalışmalar kapsamında iki caddede toplam 930 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 925 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 585 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı prestij cadde projesi kapsamında üstyapı çalışmalarını gerçekleştirecek.

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