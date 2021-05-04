Büyükşehir’den 3 ilçede yol çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediye ekipleri, tam kapanma sürecindeki çalışmalarını hızlandırarak kent genelindeki yol yapım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Tam kapanma sürecini fırsata çeviren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin birçok noktasında asfaltlama, asfalt yama gibi yol işlerini hummalı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sırasöğütler Mahallesi’ndeki Çelikoğlu Caddesi’nde alt yapı çalışması sonrası yol onarımı yapılıyor. Darıca’nın önemli caddeleri arasında yer alan Çelikoğlu Caddesi’nde alt yapı çalışmaları sonrasında ekipler tarafından asfalt yama çalışması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebzeliler tarafından sıklıkla kullanılan Gençlik Caddesi’nde hafta sonu yoğun mesai harcadı. Alt yapı çalışmaları sebebi ile bozulan yolun son kat asfalt serimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere ulaşımı sağlayan yolda güvenli, kolay ve konforlu ulaşım için çalışmalar sürüyor. 4.5 kilometrelik caddede etaplar halinde farklı noktalarda üst yapı çalışmaları yapılıyor. Caddenin bir kısmında binder asfalt serimi yapılırken, bir diğer kısmında bitümlü temel serimi trimer ve terasman kazı çalışmaları yapılıyor. Çarşıbaşı Caddesinde yol kenarı taş duvar yapım çalışmaları sürerken, açık yağmur suyu kanal üzeri korkuluk montajına ve kaldırım imalatı çalışmalarına devam edildi.

İzmit ilçesi Gökçeören köyüÇeribaşı Topallar arası yolun da terasman çalışmasına başlanıldı. Gökçeören köyü Çobanoğlu ile Çeribaşı mevkileri arası terasman çalışması yapılan 5 kilometrelik köy yolunda daha sonra asfaltlama yapılarak eski ve kötü durumdaki yol daha konforlu hale getirilecek. İlk etapta TopallarÇeribaşı mevkiindeki 3 bin 800 metrelik yolda, sonrasında ÇobanoğluÇeribaşı bağlantı yolunda olmak üzere 5 kilometrelik yolda çalışma yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, terasman çalışması ile yolun düzeltilmesi sonrası pilent miks temel ve asfalt serimi ile yolu konforlu bir hale getirecek.

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