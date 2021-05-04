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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit’te sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması

İHA

İzmit’te sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması

İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların rahat bir bahar ve yaz geçirmesi için larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor.
İzmit Belediyesi havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hızlandırdığı sivrisinek ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Tam kapanma dönemini fırsat bilerek çalışmalarına ilçe genelinde hızla yaygınlaştıran İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek, haşere ve larvaların ilaçlanması konusunda titiz bir çalışma yürütüyor. Ekipler her gün mahalle mahalle dolaşarak cadde ve sokakları sivrisineklere karşı ilaçlıyor. Özellikle yaz aylarının rahat geçirilmesi için larvalarla mücadeleye büyük önem veriyor. İzmit’in tüm cadde ve sokaklarında keşfe çıkan ekipler sivrisineklerin üreyebileceği noktalarda çalışmalar gerçekleştiriyor.
Ekipler son olarak ilaçlama çalışmalarını Yahya Kaptan, Yenişehir, Kadıköy ve Mehmet Ali Paşa mahallerinde devam ettirdi. Çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü Mesul Müdürü Hüsamettin Ayyıldız, “Sivrisinekler bilindiği üzere gündüzleri yeşillik alanlarda dinlenirler. Gündüzleri yeşil alanlarda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gece saatlerinde ise ergin mücadelesine çıkıyoruz. Sivrisinekler beslenmeye gece çıktıkları için sokak lambaları bizim için ciddi bir kriterdir. İlaçlama yaptığımız makinemiz ise ciddi bir parçalayıcı olma özelliğine sahip. Bizim tüm ekipmanlarımızla birlikte sezon içerisinde çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek” dedi.

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