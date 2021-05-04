Kartepe ve Kandıra’ya 13 içme suyu deposu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartepe ve Kandıra’da 13 adet içme suyu deposu inşa edilmesi için çalışmalara başlanıldı.

Kocaeli’nin kesintisiz ve musluktan içilebilir içme suyu ihtiyacını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ve Kandıra ilçelerine bağlı kırsal mahallelerin düzenli içme suyu ihtiyacını depolamak için 13 adet yeni depo ile yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda içme suyu hattının inşa edileceği projeye başladı. Kartepe Ketenceler Mahallesi’nde başlanılan çalışmalar, 2022 yılı sonunda tamamlanacak.

İSU Genel Müdürlüğü de, 2021 yılı yatırım programı kapsamında il genelinde 100,7 milyon lira maliyetle 39.800 metreküp kapasiteli 58 adet yeni içme suyu deposu inşa edecek. Bu çalışmalar kapsamında Kartepe ile Kandıra ilçelerine bağlı kırsal mahallelerin içme suyu ihtiyacını depolamak için proje hazırladı ve inşası için ihale sürecini tamamladı.

“Kartepe ve Kandıra İlçeleri Muhtelif İçmesuyu Depo İnşaatı” projesinde, Kartepe ilçesinde 7 adet yeni depo yapılacak. Proje kapsamında, Kartepe Avluburun İçmesuyu Arıtma Tesisi bünyesinde 5 bin metreküp, Eşme’de 500 ve 300 metreküp, Ketenceler’de 300 metreküp, Maşukiye Araba Konağı’nda 100 metreküp, Sultaniye ve Şefkatiye Fındıksuyu’nda 50 metreküp kapasiteli betonarme depolar inşa edilecek. Ayrıca, depoların şebeke hatlarına bağlantı ile tahliye çalışmaları için 3,5 kilometre uzunluğunda yeni hat yapılacak.

Proje kapsamında, Kandıra ilçesinde ise 6 adet yeni depo inşa edilecek. Depolar, ilçeye bağlı kırsal mahalleler olan Babalı Dikili’de bin metreküp, Kırkarmut’ta 300 metreküp, Doğancılı, Duraçalı ve İncecik Hatipler’de 100 m3, Bolu Umurçalı’da 50 metreküp kapasiteli olarak yapılacak. Ayetreküprıca, yeni depoların yanı sıra şebeke bağlantıları ile tahliyeleri için de 9,5 kilometre uzunluğunda içme suyu ile tahliye hatlarının imalatı da gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında yer alan Kartepe’ nin ekoturizm merkezlerinden olan Ketenceler Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılacak 300 metreküp kapasiteli yeni deponun yapım çalışmalarına başlanıldı. Deponun kazı çalışmalarının ardından betonarme imalatı yapılıyor. İki ilçedeki kırsal mahallelerin su ihtiyacını depolayacak olan yeni depolar ile içme suyu ve tahliye hatlarının imalat çalışmaları, 2022 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Program çerçevesinde devam eden toplam 7 bin 950 metreküp kapasiteli yeni depoların maliyeti, 23 milyon liraya mal olacak.

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