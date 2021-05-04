TÜBİTAK’ta açılacak bu merkez, Türk bilimine yön verecek TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: “Sadece Covid-19 için değil, diğer aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları için de kullanılacak” “Biontech ile iletişim halindeyiz” “Bu ülke kendi aşılarını da, ilaçlarını da geliştirebilecek yetkinlikte"

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK içerisinde yakında açılması ve faaliyete başlaması planlanan Aşı ve İlaç Geliştirme Merkezi’nde korona virüsün yanı sıra diğer hastalıklar için de aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yapılabilecek.

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