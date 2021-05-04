Gölcük'te manav, şehit aileleri ve gazilerden ücret almıyor



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, manav Uğur Taştan ve Ramazan Demir, ramazanda şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahibi kişilerden ücret almama kararı aldı. Ramazan ayının paylaşım ayı olduğunu belirten Taştan, amacının toplumsal dayanışmaya destek olmak olduğunu söyledi.

Gölcük'ün Kavaklı Mahallesi´nde kurdukları tezgahta manavlık yapan Uğur Taştan ve Ramazan Demir, ramazan ayı boyunca şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahibi kişilerden ücret almama kararı aldı. Amaçlarının ramazanda toplumsal dayanışmaya destek vermek olduğunu söyleyen Uğur Taştan, aldıkları kararı sosyal medya üzerinden de duyurdu. Taştan, paylaşımında, "Ülkemiz zaten pandemiden dolayı kapalı durumda. Bir karar alarak şehit ailelerine, gazilerimize ve tüm ihtiyacı olan kardeşlerimize tezgahımızda ne satıyorsak hepsinden istediği kadar ücretsiz vermek gibi bir karar aldık. Bu kararı sosyal medyada da duyurduk, çevremizdekilere de söyledik. İhtiyacı olan herkesi buraya bekleriz. Ramazan ayı paylaşım ayı diyerek böyle bir şey yapmak ve toplumsal dayanışmaya destek olmak istedik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-05-04 13:27:38



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