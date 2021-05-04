Çerkes müzesi çalışmaları başladı

Kartepe’de Çerkes Müzesi’nin yapımına başlanırken Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman Uzuntarla Mahallesi’nde yapımına başlanan müzenin yapılacağı alanı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi’nde çalışmalar başladı. Yapımına başlanan müzede 102 metrekare kapalı alan olmak üzere, toplam 206 metrekare alan bulunuyor. Bina içerisinde baybayan ve engelli tuvaletleri bulunuyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman kültürel çalışmalara çok önem verdiklerini belirterek, “Kartepe'mizin kültür turizmine yatırımlarımız devam ediyor. Çerkes Kültürünün yaşatılacağı Çerkes Müzesi çalışmalarımızı bugün itibariyle başlattık. Uzuntarla Mahallemizde yapılacak olan müze ile kültürel zenginliğimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım atmış olacağız” dedi.

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