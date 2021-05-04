Araçtaki 139 kilo eroini narkotik köpeği 'Alfa' buldu



İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, TEM otoyolunda durdurulan bir araçta narkotik köpeği `Alfa´ ile yapılan aramada, 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekipleri, TEM otoyolu İzmit geçişinde takibe aldığı bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği `Alfa´ ile yapılan aramada 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunanlar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFERİN REXO VE ALFA

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aferin Rexo, aferin Alfa. Van ve Kocaeli´de narkotik dedektör köpekleri Rexo ve Alfa ile yapılan aramada 355 kilo 450 gram eroin ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-05-04 16:41:42



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