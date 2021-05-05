Çubuklubaba’ya mesire alanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Çubuklubala Mahallesi'nde seyir teraslı mesire alanına inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir mesire alanı için çalışmalara başladı. Daha önce vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacı ile kullanılan Kandıra ilçesi Çubuklubala Mahallesi’ndeki alan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından mesire alanı haline getiriliyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında mesire alanı içerisine 200 metre yürüyüş yolu inşa edilecek. Vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirmesi için alana 10 adet kamelya yerleştirilecek.

Alanda devam eden çalışmalar kapsamında yürüyüş yollarının aplikasyonu yapılarak kazı işlemi başlatıldı. Beton altı stabilize malzeme serimi yapılarak yol tesviye koduna getirildi. Kamelya yerlerinin kazıları yapıldı, dolgu işlemleri devam ediyor. Alana gece görsellik katması için aydınlatma yapılacak. Aydınlatma için temel kazı ve kablo kazıları yapıldı. Çalışmalar tamamlandığında alanın bitkilendirme işi yapılacak. Alan bulunduğu konumdan ötürü bir seyir terası görevi de yapacak.

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