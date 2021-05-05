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Kocaeli'de sahte para operasyonu

DHA

Kocaeli'de sahte para operasyonu


Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, sahte 35 bin 690 TL ve 500 ABD doları ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, sahte 35 bin 690 lira ile 5 banknot halinde 500 sahte ABD doları ele geçti.
Gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-05-05 10:32:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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