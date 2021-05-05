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Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor

DHA

Kore gazisi, eşini mezarı başında okuduğu şarkı sözleriyle anıyor


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde Kore gazisi Haydar İntepe (93), yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybeden 65 yıllık eşi Hatice İntepe´nin sık sık mezarını ziyaret ederek, ezberlediği şarkı sözlerini okuyor.
Dilovası´nda yaşayan Kore gazisi Haydar İntepe´nin 65 yıllık eşi Hatice İntepe, 2 yıl önce 93 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Haydar İntepe, eşinin ölümünden sonra büyük üzüntü yaşadı. Sık sık eşinin mezarını ziyarete giden Haydar İntepe, ona `Uzun yıllar ötesinden´ adlı şarkının sözlerini okumaya başladı. Haydar İntepe, eşini hala andığı için ilerlemiş yaşına rağmen ayakta kalabildiğini ifade etti. 
`O HAYATTAYMIŞ GİBİ YAŞAMIMA DEVAM EDİYORUM´ 
Eşinin ölümünü kabullenemediğini ifade eden Haydar İntepe, "Evde varmış gibi hareket ediyorum, onun yattığı çekyatın üzerine bile oturmuyorum. Hayattayken yanına oturduğum zaman `Kalk yerine otur´ diyordu. Ayaklarının dibine oturduğum zaman izin vermiyordu ben aynı kuralı bugün bile devam ettiriyorum. O hayattaymış gibi devam ediyorum, onun yatağı boş duruyor, ben kendi yatağımda yatıyorum" dedi. 
`BENİM ONDAN BAŞKA KİMSEM YOK´ 
Eşinin ölümünün ardından düzenli olarak mezarı başına gelip ezberlediği bu şarkıyı kendisine söylediğini belirten İntepe, şöyle konuştu:
"Ben ölümünden sonra sürekli buraya mezarının başına gelmeye başladım. Ben onun için dua etmeyeceğim de kimin için dua edeceğim ki. Beni bu yaşa getiren oydu. O benim bir parçam. Eğer o benimle evlenmeseydi ben evlenemezdim bile. Buraya geliyorum ağlıyorum, sızlıyorum. Hala ben ayaktaysam onu devamlı andığım için ayaktayım. Ben o dizeleri bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitti, bana eşimi hatırlattı. Ben de onu okuduktan sonra ve eşimin mezarı başında söylemeye başladım. Mezarının başına her geldiğimde okuyorum"  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-05-05 12:13:59

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