Denize atladı, kurtarıldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde denize atlayan D.F. (30) deniz polisleri tarafından kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen D.F. denize atladı. Donanma Komutanlığı´nda nöbet tutan askerler, denize atlayan kişiyi görerek komutanlarına durumu bildirdi. Haber verilmesi üzerine deniz polisi, D.F.'yi tekneye aldı. 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi´ne kaldırılan D.F. tedavi altına alındı. D.F.´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2021-05-05 13:05:43
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