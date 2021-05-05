Denize atladı, kurtarıldı

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde denize atlayan D.F. (30) deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen D.F. denize atladı. Donanma Komutanlığı´nda nöbet tutan askerler, denize atlayan kişiyi görerek komutanlarına durumu bildirdi. Haber verilmesi üzerine deniz polisi, D.F.'yi tekneye aldı. 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi´ne kaldırılan D.F. tedavi altına alındı. D.F.´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-05-05 13:05:43



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