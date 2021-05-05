Başkan Büyükakın; “Bağdat Caddesi 15 güne bitiyor”

Kartepe Sarımeşe Mahallesi Kartepe Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde denetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bağdat Caddesi’ndeki genişletme ve kaldırım çalışmaları 15 güne bitiyor” dedi.

Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirilen ve asfalt serimi tamamlanan bin 200 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki yolun kaldırım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 1,5 milyon TL’lik çalışmayı yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Çuhane Caddesi’ndeki bakım ve onarım çalışmalarını da denetledi. Bağdat Caddesi’ndeki incelemelerinde Başkan Büyükakın’ına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik personeller de eşlik etti.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Büyükakın, “Bu projemiz için bir buçuk milyon TL’lik bir bütçe kullandık. Vatandaşımızın bizden bu yolun genişlemesini ve daha güzel hale gelmesini talep etmişti. Ekiplerimiz projesine çalıştılar ve bugünkü hale getirdik. İnşallah 15 gün içerisinde de tamamlayacağız” dedi.

Taş dizmenin ilmini ve inceliklerine dönük işçilerle sohbet eden Büyükakın, “Herkesin yaşamaktan mutlu olacağı Kocaeli'mizi inşa ediyoruz. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz tüm projelerle yakından ilgileniyoruz. Her işte büyük emek olduğunu ifade etmek isterim. Bakın bugün buradaki kardeşlerimiz Kocaeli için emeklerini ortaya koyuyorlar. Allah razı olsun onlardan. Kartepe ilçemiz için üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Pandemi ile mücadele başta olmak üzere Kocaeli için büyük projelerle birlikte hizmetlere imza atan Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Tahir Başkanımız Kartepe’miz için çok önemli hizmetlere imza atıyor. Bunun için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kartepe ilçemizle yakından ilgilenen Tahir Başkanımız, bugün de Bağdat Caddemize büyük dokunuş gerçekleştirdi. Bölgedeki vatandaşlarımızın yoğun bir isteğiydi” şeklinde konuştu.

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