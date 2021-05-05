İzmit Belediyesi Ekopark’ı halkın mutlu anlarına hazırlıyor

Vatandaşların nefes alacağı bölgelerde düzenleme ve bakım çalışmaları yapan İzmit Belediyesi, Ekopark’ı halkın sokağa çıkacağı günlere hazırlıyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, baharın gelmesiyle ve tam kapanmayla beraber tüm ekipleriyle sahaya indi. Yaz mevsiminin kendini hissettirdiği bugünlerde vatandaşların nefes alacağı bölgelerin düzenleme ve bakımlarını yapmayı planlamaya alan İzmit Belediyesinin çalışma duraklarından biri de Şirintepe’deki Ekopark oldu. Vatandaşların dinlenme ve eğlenme noktası olarak tercih ettiği ve oldukça rağbet gören, pandemi günlerinde ise önemi daha da artan parklardan biri olan Ekopark’ta havuzların bakımı yapılırken, masa ve banklar da elden geçirildi, eskiyenler yenileriyle değiştirildi. Canlıların yaşadığı gölette de temizlik çalışması yapıldı. Doğasıyla kendine hayran bırakan bölgede ağaçlar budanırken, çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Park ve bahçe hizmetleri bahar ve yaz dönemi süresince İzmit Belediyesinin ağırlık verdiği iş kalemlerinden biri olarak dikkatleri çekiyor. Felsefe edindiği ‘Gülümse İzmit’ sloganıyla tüm işlerine dört elle sarılan İzmit Belediyesi bu sene de vatandaşlarını yeşil bir İzmit ile gülümsetmeye devam ettirmeyi hedefliyor.

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