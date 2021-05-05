Süs havuzuna giren çocuklar, polisi görünce saklandı

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, parkta süs havuzuna girip serinlemek isteyen biri çıplak 3 çocuk, polisi görünce saklandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

İzmit Kent Meydanı´ndaki Uğur Mumcu Parkı´nda bugün öğle saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına ve havuzdaki elektrik akımı tehlikesine aldırış etmeyen biri çıplak, 3 çocuk, serinlemek için suya girdi. Bir süre havuzda vakit geçiren çocuklar, parkın yanından geçen motosikletli polis ekibini görünce saklandı. Çocuklar polis ekibinin gitmesinin ardından elbiselerini alarak kaçtı. O anlar DHA muhabiri tarafından görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-05-05 14:13:22



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