Süs havuzuna giren çocuklar, polisi görünce saklandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, parkta süs havuzuna girip serinlemek isteyen biri çıplak 3 çocuk, polisi görünce saklandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
İzmit Kent Meydanı´ndaki Uğur Mumcu Parkı´nda bugün öğle saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına ve havuzdaki elektrik akımı tehlikesine aldırış etmeyen biri çıplak, 3 çocuk, serinlemek için suya girdi. Bir süre havuzda vakit geçiren çocuklar, parkın yanından geçen motosikletli polis ekibini görünce saklandı. Çocuklar polis ekibinin gitmesinin ardından elbiselerini alarak kaçtı. O anlar DHA muhabiri tarafından görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-05-05 14:13:22
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