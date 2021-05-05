Ofisteki tartışmada tabancayla vuruldu

Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te bir iş merkezindeki ofiste O.Ö., kavga ettiği T.B.'yi tabanca ile vurarak yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabri Aksoy Sokak´ta meydana geldi. Bir iş merkezinin 2´nci katındaki ofiste O.Ö ile T.B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.Ö., yanındaki tabanca ile T.B.´ye bir el ateş etti. Kalçasından yaralanan T.B. kanlar içerisinde yere yığıldı.
İş merkezindeki kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.B. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan O.Ö.´yü yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-05-05 16:32:57
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