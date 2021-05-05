TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 68

Türkiye Basketbol Ligi 28. hafta erteleme karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u 7568 mağlup etti.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Abdullah Koputan xx, Kerem Yılmaz xx
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz x 5, Kerem Bulat x 3, Burak Can Dilmaç x 5, Can Altıntığ xx 7, Mert Ulutaş xx 6, Horace Gilbert Spencer xxx 21, Bora Hun Paçun x 2, Sertan İbrahim Sarı xx 10, Hakan Şanlı x 3, Keshun Deion Sherrill xx 13
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Manisa Büyükşehir Belediye Spor: Marcus Anthony Hall xxx 17, Tolga Kaan Birer x 2, Eren Ocaktürk xx 11, Ramazan Tekin x 2, Gökhan Aydın xx 10, Alican Güney x, Umut Geçen x 5, Recep Doğrusöz xx 8, Jabarie Wayne Anthony Hinds xx 13
Başantrenör: Ceyhun Cabadak
1. Periyot: 2022 (Manisa BŞB Spor lehine)
Devre: 3932 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 6454 (Kocaeli BŞB lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.