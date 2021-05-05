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İZMİT(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de, TEM yolunda uygulama yapah polis ekiplerinin durdurduğu otobüste Afgan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Kocaeli geçişinde tam kapanma nedeniyle yaptığı uygulama sırasında İstanbul istikametine giden bir otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan Afgan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak iki şoför ve araç muavini hakkında `Göçmen kaçakçılığı´ suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçak göçmenlerin işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-05-05 18:43:51



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