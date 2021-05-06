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Anadolu geleneği ’kirve’ belgeselde anlatılacak 3 bin yıllık Anadolu geleneği, belgesele konu olacak

İHA

Anadolu geleneği ’kirve’ belgeselde anlatılacak 3 bin yıllık Anadolu geleneği, belgesele konu olacak

Anadolu’nun eski geleneklerinden biri olan kirveliğin anlatıldığı 6 bölümlük belgeselin çekimleri başladı. 45 dakikalık bölümlerden oluşacak belgesel, izleyicilere uzman konukların anlatımıyla kirveliği anlatacak.
Yapımcılığını Zeki Sincar’ın üstlendiği, Şahin Yiğit ve Ali Parıltı’nın ise yönetmen koltuğunda oturdukları uzun metraj belgesel ’Kirve’nin çekimleri başladı. Anadolu’nun binlerce yıllık kültür mozaiğinin en renkli parçası olan kirvelik geleneği uzman konukların anlatımı ve canlandırmalarla 45 dakikada süreyle oluşacak 6 bölümlük belgeselde anlatılacak. Kirveliğin Dağıstan’dan Adana’ya, Tebriz’den Sivas’ın doğusuna, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar yayılmış en eski Türk geleneklerinden olduğu biliniyor.

"Kökleri 3 bin yıl öncesine dayanan bir gelenek"
Anadolu kültürünün etkilerini günlük hayatında yaşatmaya çalıştığını ifade eden yapımcı Zeki Sincar, "Dünya üzerinde çok az toplumun sahip olduğu böylesi bir kültür hazinesinin her zerresi değerli ve vazgeçilmezdir. Bizlerin en önemli görevi ise bu hazineyi gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarabilmektir. Bu geleneklerden en özeli ise şüphesiz başka hiçbir toplumda yer almayan kirvelik geleneğidir. Kökleri 3 bin yıl öncesine dayanan bu özel geleneğimizi, geleneğin kendisi kadar özel ve değerli bir ekip ile izleyiciyle buluşturacağız. Böyle bir belgesele imza atmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 6 bölümlük bu belgesel dizisinin ilk bölüm çekimlerine Erzincan ve Kayseri’de başladık. Her bölümde Anadolu’da bu geleneği yaşatmaya devam eden büyük aileleri konu alacak olan belgeselimiz ile ulusal ve uluslararası festivallere katılım sağlayarak, hem ülkemize yeni ödüller kazandırmayı, hem de bölgenin tanıtımında üzerimize düşeni yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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