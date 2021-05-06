Engelli vatandaşlara ücretsiz taksi hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz taksi hizmetinden 2020 yılında 3 bin 43 vatandaş faydalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelsiz taksi hizmeti ile engelli vatandaşların günlük hayatlarının kolaylaşmasına imkan sağlıyor. Bu hizmetle engelli vatandaşlar zahmetsizce gidecekleri yerlere ulaşma imkanı buluyor. Özel araçlarla bireylerin hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakıldığı engelsiz taksi hizmetinden 2020 yılında toplam 3 bin 43 kişi faydalandı.



"Umut kazandım"

Engelsiz taksi ile tedavi sürecinde hastaneye gidip geldiğini ifade eden Mustafa Balcıoğlu, "Boyun fıtığı dar kanal ameliyatı oldum. Ameliyat neticesinde boynumdan aşağısı tutmaz hale geldi. Bu süreçte hastaneye gidip tedavi olmak için engelsiz taksi hizmetinden faydalandım. Bu hizmet sayesinde tedavi için hastaneye gidip gelmekteyim ve tedavi olmaktayım. Beni her gün düzenli olarak saat 10.00’da evimden alıp hastaneye, 12.00’de hastaneden alıp evime bırakıyorlar. Bu hizmet olmasaydı tamamen yatağa bağlı bir hasta olarak hayatımı sürdürmek zorunda kalacaktım. Şimdi ise ayağa kalkma, yürüme ve tekrar yaşama bağlanma konusunda büyük bir umut kazandım" dedi.



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