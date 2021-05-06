Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde tedarik sıkıntısı yaşayan çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği sağladı.

Başiskele Belediyesi, glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için glütensiz gıdalardan oluşan koli hazırladı. Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastaları için hazırlanan kolide glütensiz un, makarna, bisküvi gibi ürünler yer aldı. Belediye görevlileri, çölyak hastalarının evlerine kadar giderek kolileri teslim etti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bu zorlu süreçte var gücümüzle her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İlçemizde tespit ettiğimiz çölyak hastası olan hemşehrilerimizin beslenme ve tedarik sıkıntılarını gidermek için glütensiz gıda paketleri hazırlayarak evlerine kadar teslim ettik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hep birlikte birbirimize destekçi olarak, kurallara uygun hareket ederek bu zorlu günleri de geride bırakacağız inşallah" dedi.



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