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Deniz salyası ile nefes kesen mücadele Hem havadan hem denizden korkulu rüya haline gelen müsilajla mücadele ediyorlar

İHA

Deniz salyası ile nefes kesen mücadele Hem havadan hem denizden korkulu rüya haline gelen müsilajla mücadele ediyorlar

İzmit Körfezi’nde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen deniz salyasına karşı, ekipler mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Marmara Denizi’nde etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj, İzmit Körfezi’nde de korkulu rüya haline geldi. Yaklaşık 1 haftadır İzmit Körfezi’nde farklı noktalarda görülen deniz salyası, balıkçıların büyük zorluklar yaşamasına sebep oluyor. İzmit Körfezi’nde etkisini sürdüren deniz salyasına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mücadelesini sürdürüyor. Deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeleri tespit eden ekipler, daha sonra deniz temizleme aracı ile deniz salyasını toplayarak denizi temizliyor. Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf ediliyor.

“Deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyoruz”
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çevre mühendislerinden Meriç Deniz, “Son zamanlarda Marmara Denizi’nin gündeminde olan müsilaj dediğimiz ve vatandaşların deniz salyası olarak adlandırdıkları bir durum mevcut. Bu İzmit Körfezinde de son günlerde gözlemleniyor. Biz bu deniz salyası deniz üzerinde yoğun bir yapışkan madde olarak görülüyor. Biz de İzmit Körfezi’nde deniz süpürgesi dediğimiz ve deniz temizliğinde kullandığımız araçlarla bu deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyoruz. Temizleme aracında toplanan bu çöpler daha sonra bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ’a gönderiyoruz” dedi.

“2007 yılından beri bunu izliyoruz”
Oluşma sebepleri ve zararları ile ilgili TÜBİTAK MAM Ortaklığında araştırma sürdürdüklerini belirten Deniz, “Biz deniz salyasını ilk defa 2007 yılında gördük. Bunu görünce ne olduğu ile ilgili bir çalışma yapalım diye düşündük. TÜBİTAK MAM ile bunu araştırdık. Daha sonraki yıllarda da İzmit Körfezi’nde TÜBİTAK MAM ile birlikte izlemeye devam ettik. 2007 yılından beri bunu izliyoruz. Bu deniz salyasının oluşması birkaç etkenden kaynaklanıyor. Bu genellikle akıntının az olduğu denizlerde daha çok görülüyor. Diğer etken ise deniz sıcaklığı. Son yıllarda deniz sıcaklığının 23 derece kadar yükseldiği biliniyor. Bu denizdeki canlılar sıcaklıkla birlikte besin elementleri ile buluşuyorlar ve aşırı olarak çoğalmaya başlıyorlar. Bilimsel olarak canlılara zararlarının konusunda araştırma yok. Ama bunlar deniz yüzeyinde birikiyorlar ve hücrelerindeki yapışkan yapı salgılanıyor. Balıkçılıkla ilgili zararının olduğunu biliyoruz. Turizm ve görsellik açısından da zararı var” diye konuştu.

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