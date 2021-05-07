KO-MEK kursiyerleri mukabele geleneğini yaşatıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının kursiyerleri, mukabele geleneğini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KOMEK) Kur’anı Kerimi okuma kursiyerleri, İslam’da önemli bir yeri olan ve 14 asırdır devam eden, mukabele geleneğini sürdürüyor. KOMEK kursiyerleri, pandemi dolayısıyla online olarak bağlı bulundukları kurs merkezlerinde görev yapan öğretmenler eşliğinde Ramazan ayının ilk gününden itibaren mukabele okuyor. Mukabele okumaları, 6 kurs merkezinde 78 kursiyer ile devam ediyor. Kur’anı Kerimi okuma kursiyerleri, Ramazan ayının bitimine kadar online olarak mukabele okumaya devam edecek.



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