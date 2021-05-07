Eski İstanbul Caddesi bugün bitiyor

İzmit 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmasını yerinde gören Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "300 metrelik yolumuzun asfaltlama işini bugün tamamlıyoruz" dedi.

Tahir Büyükakın, İzmit 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmasını inceledi. Kent için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Büyükakın, "Bulvar, cadde, yol, üstyapı ve altyapı işleri, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su hatları, çevre düzenlemeleri, spor tesisleri yanında ulaşım projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kocaeli’nin tamamında hizmet üretiyoruz. Halkımızın hizmetleri ortaya koyduğumuzda bugün de olduğu gibi balkonlarında oturan vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessümde görebiliyoruz. Tam kapanmayı da fırsat bilerek şehrimiz için yapmamız gereken irili ufaklı yüzlerce işi yapıyoruz" dedi.

"85 milyon TL'lik bütçe ayırdık"

Asfalt çalışmasında emeği geçen çalışanlara teşekkür eden Tahir Büyükakın, "Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler, Bayraktar ve bölgedeki köylerimize konforlu ulaşım için 12 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. İzmit Kuruçeşme Tramvay hattı içinde 85 milyon TL’lik bir bütçe ayırdık. Bunun yanında birçok projemiz de kent genelinde devam ediyor" diye konuştu.

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