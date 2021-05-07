Mezarlıklara yeni parka yollar yapılıyor

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Başiskele Belediyesi, ilçedeki mezarlıkların yollarını kilitli parke taşlarıyla kaplıyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için mezarlıkların yollarına kilitli parke taşları döşüyor. Ekipler son olarak Yuvacık Fatih Mezarlığı’nın 140 metrelik yolu ile Yuvacık Merkez Mezarlığı’nın 200 metrelik yolunu kilitli parke taşlarıyla kaplama çalışmalarına başladı.

Parke yol çalışmalarının arife gününe kadar tamamlanarak, halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

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