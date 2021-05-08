BBP Genel Başkanı Destici'den, İsrail'e tepki



Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da namaz kılan kişilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırısına İsrail'e tepki göstererek, "Hem Mescid-i Aksa'ya hem Müslümanlara yaptıkları saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bütün Filistin halkına ve İslam dünyasına geçmiş olsun" dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'dan Ankara'ya gittiği sırada Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Partililer tarafından karşılanan Destici, açıklamalarda bulundu. Dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelik saldırıların sürdüğünü söyleyen Destici, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Myanmar'a, Türkmeneli'nden Balkanlar'a, Yemen'e kadar bütün burada maalesef soydaşlarımız ve dindaşlarımız kan, gözyaşı ve zulüm içerisinde. Çin de zulmünü sürdürüyor. Myanmar da zulmünü sürdürüyor. İsrail de zulmünü sürdürüyor. Bütün bu zalimleri öncelikle lanetliyorum. Tabii, İsrail özelinde Filistin özelinde baktığımızda, İsrail bunu sistematik bir şekilde yapıyor. 1950'den sonra bunu sistematik bir şekilde yaparak, Filistin topraklarının yüzde 80'den fazla bir kısmını işgal etmiş durumda" dedi."MASUM, İBADET EDEN İNSANLARIN ÜZERİNE VAHŞİCE SALDIRIYORLAR"

2015 yılında Filistin'e giderek bölgede incelemeler yaptığını belirten Destici, "Mescid-i Aksa'ya biz gittiğimizde Miraç Kandili'ydi. Orada da yine benzer saldırıları gördük. O gün, Miraç gecesi Müslümanlar orada biraz daha kalmak istediler. Fakat polisin o zaman da müdahalesi olmuştu. Bugün de benzer bir müdahale yaptılar. Bu, bir güç gösterisi. 'Buranın hakimi biziz. Dolayısıyla burada bizim istediğimiz kadar ibadet edebilirsiniz. Biz istemediğimiz zaman burada ibadet dahi edemezsiniz' diyerek korku salıyorlar, şiddet uyguluyorlar. Masum, ibadet eden insanların üzerine vahşice saldırıyorlar. Daha da önemlisi, Müslümanların kutsallarını, yani bizim için Mescid-i Aksa'nın önemini, Miraç'ı, efendimizin oradan göğe yükseldiğini, diğer halifelerimizin orada yaptıklarını bildikleri halde, bunu bilerek yok etmeye ve oradan İslam izlerini silmeye çalışıyorlar. Bugün, hem Mescid-i Aksa'ya hem Müslümanlara yaptıkları saldırıları şiddetle lanetliyorum. Orada saldırıya uğrayan ve yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Bütün Filistin halkına ve İslam dünyasına geçmiş olsun" diye konuştu."HEM KUDÜS'ÜN HEM MESCİD-İ AKSA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜ YAKINDIR"

Destici, artık Müslümanların birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Artık Müslümanların uyanması lazım ve birlikte hareket etmesi lazım. Arap Birliği'nde bulunan Müslüman ülkelerin yöneticileri maalesef kukla. Emperyalistlerin kuklası, ABD'nin kuklası. Onlar kukla olmaya devam ettikçe, ABD Trump yönetiminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve oraya büyükelçiliğini dikti. Onları takip eden ülkeler oldu. Bu cesareti veren maalesef, sözde İslam İşbirliğinin ve Arap Birliğinin önemli ülkeleri. Artık bunları terk etmeleri lazım. Müslümanların da bunları görmesi lazım. Ne olursa olsun, bunu inanarak söylüyorum: Hem Kudüs'ün hem Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü yakındır. İnşallah, Allah'ın inayetiyle de bu gerçekleşecektir."DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-05-08 06:14:06



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