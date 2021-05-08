Evinin yatak odasında çıkan yangını gözyaşlarıyla izledi

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2'nci kattaki bir evin yatak odasında çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Ev sahibi Aydın Yücel, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Doğan Caddesi´ndeki bir binanın, 2'nci katındaki dairenin yatak odasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Ev sahibi Aydın Yücel yangını fark edip dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada Yücel çalışmaları gözyaşları ile takip etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yatak odasında maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-05-08 15:23:10



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